إدانات عربية وفلسطينية لعدوان الاحتلال على جنين

غزة/سما/

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين واستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات جروح بعضهم خطيرة.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم الإثنين، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

وحذرت من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، داعية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

بدوره، عا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنصار السلام في العالم التدخل الفوري لوقف العملية العسكرية الإجرامية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في جنين .

وأدان أبو الغيط، قصف الاحتلال الإسرائيلي المدن والمخيمات السكنية بالطيران، وتجريف المنازل والطرقات الذي يعتبر عقابا جماعيا وانتقاما لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف.

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وأدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي الـ48، مجازر جيش الاحتلال في جنين ومخيمها، منذ فجر اليوم الإثنين.

وقالت لجنة المتابعة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن هذه المجازر "استمرار لمجازر الاحتلال في سائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وبموازاتها جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية، التي تُرتكب بحماية جيش الاحتلال"، داعية الجماهير العربية إلى تنظيم وقفات مساندة لأبناء شعبنا.

وتابع البيان: "إن هذه المجازر هي عقلية الاحتلال والمؤسسة الحاكمة، ولم تتوقف على مدى عشرات السنين، إلا أنها تشهد تصعيدا خطيرا على الصعد كافة، ومعها جرائم المستوطنين، الذين ما كانوا ليتجرؤوا على هذا الإرهاب لولا مساندة حكومتهم وجيشهم".

كما أدانت المتابعة "الصمت الدولي إزاء التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا بما في ذلك استعمال القصف الجوي لمناطق مأهولة بالسكان، بشكل محرّم دوليا، غير مبرر إلا بجبن الاحتلال وجيشه".

وأكدت أن "حكومة الاحتلال تصعد جرائمها مستغلة سكوت العالم على جرائمها ضد شعبنا، وضد الإنسانية"، داعية جماهير شعبنا إلى حراك شعبي ووقفات مساندة لجنين وشعبنا في سائر أنحاء الضفة والقدس المحتلة، وقطاع غزة الذي يئن تحت الحصار.

و أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية، وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد.

واعتبر في بيان له، أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم والإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وحمل الاتحاد، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأدانت دولة قطر، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتكرر على مدينة جنين ومخيمها، الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، معتبرة إياه حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات الاحتلال المستمرة وجرائمه المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الإثنين، من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وإجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت دولة قطر موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.