خدمات رفح يسمح لمدافعه الرحيل لصفوف منافسه

غزة / سما /

كشفت مصادر صحفية عن موافقة نادي خدمات رفح على رحيل مدافعه سمير نادر النمس بنظام الإعارة المتجددة لفريق الأهلي والاستمرار معه في الموسم القادم، على الرغم من وجود قرار سابق بعودة اللاعب لصفوف الأخضر بنهاية الموسم الماضي.

ويبدو تجديد إعارة النمس مختلفة هذا الموسم بعد أن صعد الأهلي للدرجة الممتازة وأصبح في منافسة مباشرة مع خدمات رفح بغير ما كان الموسم الماضي الذي قضاه النمس برفقة الأهلي في دوري الدرجة الأولى.

وجاءت موافقة خدمات رفح على تجديد إعارة النمس للأهلي بناء على طلب اللاعب والاستمرار في تجربته الناجحة مع نفس الفريق، في وقت توصل الأهلي لاتفاق مع اللاعب وإدارة خدمات رفح، ليشارك بعدها مباشرة في تدريبات الفريق تحضيرا لانطلاق بطولة كأس غزة 2023، التي من المقرر انطلاقها أواخر شهر يوليو الحالي.

وتلقى النمس عدة عروض من أندية الدرجة الممتازة للانضمام إلى أحدها من بينها شباب جباليا وغزة الرياضي إلى جانب الأهلي الذي ساهم المدافع الشاب في عودته إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

ويعد النمس أحد أبرز الوجوه الشابة في مركز قلب الدفاع ونجح في تحقيق انجازين في بداية مشواره، مع شباب الزوايدة الذي عاد إلى دوري الممتازة بعد غياب طويل، إلى جانب مساهمته في صعود الأهلي من الدرجة الأولى في الموسم الماضي.