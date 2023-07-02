فابريغاس يعلن الاعتزال نهائياً ويتوجه إلى عالم التدريب

وكالات / سما /

أعلن اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس اعتزاله لكرة القدم بصورة نهائية، مساء اليوم السبت الأول من يوليو 2023، بعد مسيرة حافلة دامت 20 عاماً.

واستغل أسطورة وسط أرسنال وتشيلسي الفرصة لتأكيد توجهه المباشر لخوض تجربة التدريب من بوابة فريق شباب نادي كومو الإيطالي الذي أنهى رفقته مسيرته الاحترافية كلاعب.

وودع فابريغاس عشاق كرة القدم برسالة مؤثرة عبر حسابه في "تويتر"، حيث كتب: "سأعتز بكل لحظة، منذ الأيام الأولى في برشلونة وأرسنال والعودة إلى البلوغرانا وتشيلسي وموناكو وأخيراً كومو. من كأس العالم، إلى البطولات الأوروبية، الانتصارات في إنجلترا، إسبانيا، الانتصار على الألقاب الأوروبية: كانت رحلة لن أنساها أبداً".

وأضاف: "إلى كل من ساعدني، زملائي في الفريق والمدربين والمديرين والرؤساء والمالكين والمشجعين ووكيلي؛ لجميع أفراد عائلتي، من والدي إلى أختي وزوجتي وأولادي، الذين قدموا لي دائماً النصيحة وكانوا دائماً مرشدين؛ إلى خصومي الذين شاركت معهم معارك رائعة على أرض الملعب: شكرًا لك على تقويتي. لدي الكثير من الذكريات التي لا تمحى ووجدت أصدقاء على طول الطريق، كان الأمر يستحق ذلك وحده".

وتابع: "تعلمت أيضاً ثلاث لغات ونمت ونضجت في رحلاتي، لقد مررت بتجارب لم أعتقد أنني سأقترب منها في غضون مليون عام".

وكتب أيضاً: "لكنني لست حزيناً، لأنني على وشك أن أبدأ مساراً جديداً: تدريب الفريق الثاني وفريق بريمافيرا بنادي كومو. نادي ومشروع لا أستطيع أن أكون أكثر حماسة بشأنهما. فاز هذا الفريق بقلبي منذ الدقيقة الأولى، التقينا في اللحظة المثالية في مسيرتي. سأبذل قصارى جهدي في هذه المغامرة الجديدة".

وختم بالقول: "لذلك، بعد 20 عاماً لا تصدق مليئة بالتضحيات والفرح والعاطفة، حان الوقت لنقول شكراً مرة أخرى ونقول مرحباً بأجمل رياضة في العالم".

من هو سيسك فابريغاس؟

بدأ فابريغاس مسيرته الكروية رفقة نادي أرسنال في عام 2003، قبل أن يتم عامه الـ 17، حيث إلتحق بصفوف الفريق في سن الـ 16 قادماً من أكاديمية لاماسيا الخاصة بنادي برشلونة.

وبعد سنوات في شمال لندن قدم خلالهم الكثير من العطاءات والتمريرات الحاسمة والمفتاحية لزملائه، قرر العودة إلى برشلونة من أجل التتويج بالبطولات التي حُرم منها بعد الموسمين الأسطوريين مع فريق المدفعجية 2004/2003 (اللاهزيمة)، و2006/2005 (نهائي دوري أبطال أوروبا).

لكنه أخفق في إعادة انتاج نفس الأداء الذي قدمه مع أرسنال خلال تجربته مع برشلونة، ليقرر الرحيل مجدداً إلى الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي الذي توج رفقته بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2015.

ثم عزز سيسك صفوف موناكو الفرنسي، قبل أن ينهي مشواره في صفوف نادي كومو بدوري الدرجة الثانية الإيطالي عام 2023.

وحقق فابريغاس 10 ألقاب خلال مسيرته بين الأندية التي لعبها في صفوفها، كما توج بـ3 ألقاب دولية مع منتخب إسبانيا اليورو في نسختي 2008 و2010 وكأس العالم بجنوب إفريقيا 2010.