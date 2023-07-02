خوان لابورتا : ليونيل ميسي رفض العودة إلى برشلونة

وكالات / سما /

صرح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن ليونيل ميسي رفض العودة إلى البرسا، مشيراً إلى النادي مدين بالمال لميسي حتى عام 2025.

وقرر ليونيل ميسي وضع حداً لمسيرته الكروية في أوروبا بعد انتقاله إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وكان برشلونة شديد الحرص على استعادة أسطورته الأرجنتينية بأي شكل هذا الصيف، ولكن اللاعب فضل الابتعاد عن الأضواء والضغوط والاستمتاع بحياته مع عائلته في ميامي.

وتحدث خوان لابورتا حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “أتمنى لميسي كل النجاح والتوفيق. برشلونة سيحضر لميسي تكريماً ضخماً تزامناً على مرور 125 عاماً على تأسيس النادي. سيكون الأمر مثالياً عندما نكرمه بعد افتتاح ملعب كامب نو الجديد”.

وتابع “كان لدينا اتفاق مع رابطة الليجا بتخصيص جزءاً من مواردنا لاستعادة ميسي، ولكن والده خورخي أخبرني بأن ميسي قد قضى عاماً صعباً مليئاً بالضغوطات في باريس، والآن يريد ميسي اللعب بدون ضغط، لذلك رفض العودة”.

وأكمل “نحن مدينون لميسي بالمال حتى عام 2025 بعد قيامه بتأجيل الحصول على راتبه في عهد المجلس السابق”.