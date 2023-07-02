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نتنياهو في أول تعليق على أحداث جنين : المعادلة تغيّرت ..

الإثنين 03 يوليو 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو في أول تعليق على أحداث جنين : المعادلة تغيّرت ..



القدس المحتلة / سما /

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية على خلفية العدوان الذي يشنه الاحتلال على مخيم جنين، بـ"ضرب الإرهاب في أي مكان وزمان".

وشدد نتنياهو على أن "المعادلة قد تغيّرت؛ من لم يفهم ذلك قبل شهرين سيفهمه في الأيام المقبلة".

وخلال التقييم الهاتفي للأوضاع "تلقى نتنياهو تقريرًا عن سير العملية ونشاط القوات في الميدان، إضافة إلى مراجعة استخباراتية ومناقشة الخطط العملياتية المستقبلية".

وشارك في المداولات الأمنية كل من وزير الأمن ووزير الشؤون الإستراتيجية ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة، ورئيس طاقمه، بالإضافة إلى رئيسي شعبتي الاستخبارات والعمليات في الجيش ومنسق أعمال الاحتلال في الضفة المحتلة.

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