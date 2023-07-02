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خياران على طاولة ريال مدريد لتعويض بنزيما

الإثنين 03 يوليو 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
خياران على طاولة ريال مدريد لتعويض بنزيما



وكالات / سما /

يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع مُهاجمٍ جديد لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وكان بنزيما قد أنهى مسيرة رائعة مع ريال مدريد، وأتم انتقاله لنادي إتحاد جدة السعودي لخوض تجربة اللعب في الدوري السعودي.

وأشار تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية إلى إن ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع مُهاجم صريح جديد “مُهاجم رقم 9”.

وأكد التقرير على أنه في حالة فشل جهود ريال مدريد في ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان فإن قائمة الأهداف التعاقدية للميرنجي تتضمن أسماء هاري كين وفيكتور أوسيمين ودوشان فلاهوفيتش ولاوتارو مارتينيز.

وينتظر ريال مدريد معرفة القرار الأخير في ملف مبابي الذي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان بعدم رغبته في البقاء حتى 2025 الأمر الذي يفتح الباب أمام رحيله هذا الصيف.

ولفتت الصحيفة إلى أن بجانب تلك الأسماء فإن ريال مدريد يدرس خيارين للمُستقبل، وهما لاعب ليون ريان شرقي، ولاعب بايرليفركوزن فلوريان فريتز.

ويبلغ شرقي من العُمر 19 سنة، وينتهي تعاقده مع ليون في يونيو 2026، أما عن فيرتز فيبلغ من العُمر 20 سنة، وينتهي تعاقده مع ليفركوزن في يونيو 2027.

#ريال مدريد #بنزيما

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