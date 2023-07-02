يايا توريه : أردت انتقال ساديو ماني إلى مانشستر سيتي

وكالات / سما /

صرح الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق أنه كان يتمنى اللعب بجانب السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني الحالي في صفوف السيتي قبل انتقاله إلى ليفربول.

ورحل ساديو ماني عن فريق ليفربول بعد تحقيقه لجميع الألقاب الممكنة سواء محلياً أو قارياً أو حتى عالمياً.

وقرر ساديو ماني خوض تجربة جديدة مع فريق بايرن ميونخ، ولكن لم يكن موسم النجم السنغالي الأول جيداً وسط أنباء حول إمكانية رحيله هذا الصيف بناءً على رغبة النادي البافاري.

وتحدث يايا توريه حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “كنت أريد مشاركة غرفة تبديل الملابس مع ساديو ماني عندما كنت لاعباً في مانشستر سيتي”.

وأضاف “كان ساديو ماني وقتها في ساوثهامبتون، وتحدثت مع رؤسائي في مناسباتٍ عدة عن ضرورة التعاقد مع ساديو ماني، ولكنه في النهاية وقع مع ليفربول وأصبح من ضمن أساطيره”.

الجدير بالذكر أن عقد ساديو ماني سينتهي مع بايرن ميونخ صيف عام 2025.