الاحتلال يقتحم شوفة جنوب طولكرم ويعزز من تواجده في عدة محاور بالمدينة

طولكرم / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، ونشرت دورياتها في الشوارع المحيطة بها والممتدة على طول الطريق المؤدية إلى عدد من القرى المجاورة لها.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن محمد عبد القادر دروبي في شوفة واعتلت سطحه، بعد احتجاز أصحابه داخل المنزل، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

كما أغلقت حاجزي شوفة وعناب شرق طولكرم، ومنعت المركبات من المرور.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، بالقرب من الأراضي المحاطة لمستوطنة "أفني حيفتس"، واقتحمت منزل المواطن ناظم رجب وفتشته وأخضعت أصحابه للاستجواب دون ان يبلغ عن اعتقالات.

ونصبت قوات الاحتلال كمائن غرب مدينة طولكرم بالقرب من مصانع "جيشوري" الكيماوية الاسرائيلية، وفي محيط بوابة شويكة وتلة الراس شمال المدينة.

‫واستولت على تسجيلات المراقبة لعدد من المحال والمنشآت على الأطراف الشرقية لضاحية ذنابة شرق طولكرم.