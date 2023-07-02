  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم شوفة جنوب طولكرم ويعزز من تواجده في عدة محاور بالمدينة

الإثنين 03 يوليو 2023 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، ونشرت دورياتها في الشوارع المحيطة بها والممتدة على طول الطريق المؤدية إلى عدد من القرى المجاورة لها.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن محمد عبد القادر دروبي في شوفة واعتلت سطحه، بعد احتجاز أصحابه داخل المنزل، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

كما أغلقت حاجزي شوفة وعناب شرق طولكرم، ومنعت المركبات من المرور.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، بالقرب من الأراضي المحاطة لمستوطنة "أفني حيفتس"، واقتحمت منزل المواطن ناظم رجب وفتشته وأخضعت أصحابه للاستجواب دون ان يبلغ عن اعتقالات.

ونصبت قوات الاحتلال كمائن غرب مدينة طولكرم بالقرب من مصانع "جيشوري" الكيماوية الاسرائيلية، وفي محيط بوابة شويكة وتلة الراس شمال المدينة.

‫واستولت على تسجيلات المراقبة لعدد من المحال والمنشآت على الأطراف الشرقية لضاحية ذنابة شرق طولكرم.

#الاحتلال #طولكرم

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: مقتل مواطن بإطلاق نار في جنين

"إسرائيل" تهدد حزب الله والأخير يفكك إحدى خيامه على الحدود

"إسرائيل" تهدد غزة وتستعد لإطلاق الصواريخ .. الجهاد: كل الخيارات مفتوحة..

أسعار صرف العملات

إعلام إسرائيلي: لجأنا إلى واشنطن لأن حزب الله يردعنا

هذا ما انتهت إليه جلسة نتنياهو الأمنية

العسيلي يرد على التسريبات الإسرائيلية حول إمكانية إعلان السلطة الفلسطينية إفلاسها

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو في أول تعليق على أحداث جنين : المعادلة تغيّرت ..

جنين

المقاومة في غزة لأطراف دولية : وقف العدوان على جنين فورا أو التصعيد

photo_2023-07-02_23-23-41

8 شهداء و 50مصابا في عملية عسكرية واسعة النطاق على جنين (فيديوهات)

20230703100044

إسرائيل توجه تهديدا صريحا إلى قادة الجهاد وحماس في قطاع غزة وهذا ما جاء فيه..

الغرفة المشتركة تصدر بياناً توجه خلاله عدة رسائل وهذا ما جاء فيه..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية