شؤون المرأة توقع اتفاقية تعاون مع جمعية نجوم الأمل

رام الله / سما /

وقّعت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، مع رئيسة مجلس إدارة جمعية نجوم الأمل صفية العلي، مذكرة تعاون بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين وتفعيلها، إذ سيتم تنفيذ أنشطة مشتركة مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتمكينهن.

وأكدت حمد أهمية الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الداعمة المبنية على أولويات المرأة الفلسطينية واحتياجاتها، مبينا أن الوزارة ستنفذ من خلال هذه الاتفاقية عددا من الأنشطة المهمة لتعزيز المساواة، مشددة على ضرورة العمل الجاد لتنفيذها، للخروج بتصور وآلية محدثة وإبداعية جديدة للارتقاء بسياسات خاصة بالنوع الاجتماعي في مجالات الحياة المختلفة.

وأكدت أهمية التنسيق والتعاون وإشراك النساء ذوات الإعاقة في عملية وضع السياسات والخطط والبرامج، وفي تنفيذها وتقديم الخدمات، وتطوير بيئة العمل بشكل شمولي بما يعالج جميع الإشكاليات التي تحد من قدرات النساء ذوات الإعاقة أو تحول دون وصولهن إلى مجمل الخدمات بالمقارنة مع غيرهن من أفراد المجتمع.

بدورها، أكدت العلي أهمية تكامل جهود الحكومة والمجتمع المدني، والشراكة مع الوزارة في عملها على كل ما يتقاطع مع أولوية المؤسسة، خاصة بالعمل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة،لتمكينهن من الوصول بشكل فعّال إلى المساواة والعدالة والاندماج الكامل في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعدالة والقانون.

وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين بشكل متكامل ومشترك، لعقد لقاءات للتوعية ومناصرة قضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإعداد التقارير والدراسات وأوراق البحث والسياسات، وفقا لتخصص كل طرف وخبراته، والتعاون في متابعة شكاوى النساء ذوات الإعاقة وتحليلها وتقييم الإجراءات المتخذة بشأنها.