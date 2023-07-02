غالنت يزعم : وجهنا ضربة قوية للتنظيمات في جنين و قواتنا تتمتع بحرية عمل كاملة

القدس المحتلة / سما /

أجرى وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، اليوم الأحد، جلسة لتقييم الأوضاع الميدانية في سياق العملية العسكرية الواسعة التي يشنها الاحتلال على جنين، منذ فجر اليوم.

وشارك في جلسة تقييم الأوضاع كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ونائب رئيس جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، وكبار المسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وقال غالانت، في بيان صدر عن مكتبه، إن "الجهود الموجهة ​​ضد مراكز الإرهاب في جنين تتقدم كما هو مخطط لها"، وأضاف أن "القوات الميدانية تتمتع بحرية عمل كاملة".

وادعى غالانت أن قوات الاحتلال وجهت "في الساعات القليلة الماضية ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية في جنين، وتمكنا من تسجيل إنجازات عملياتية مبهرة".

وشدد على أن "قادة وقوات جيش الاحتلال والشاباك يتمتعون بدعم كامل للقيام بكل ما هو ضروري والعمل من الأرض والجو من أجل حماية مواطني إسرائيل والحفاظ على الحرية الكاملة للعمل في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وختم بالتأكيد أن الاحتلال يحافظ على "مستوى عالي من اليقظة والتأهب على جميع الجبهات ومستعدون لأي سيناريو".

و يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عند الساعة 13:00 من ظهر اليوم، مداولات على خلفية العدوان على جنين، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن سلطات الاحتلال كانت قد أبلغت الولايات المتحدة نيتها شن عدوان على جنين، دون إبلاغها بموعد وخطة الهجوم.