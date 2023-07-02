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الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية خلال تغطيتها العدوان على جنين ومخيمها

الإثنين 03 يوليو 2023 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية خلال تغطيتها العدوان على جنين ومخيمها



رام الله / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الطواقم الصحفية خلال تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن جيش الاحتلال أطلق النار على مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، والمصور ربيع منير، ما تسبب باحتراق الكاميرا وجهاز البث.

وأفادت بأن قوات الاحتلال استهدفته مع المصور منير بشكل مباشر، بأكثر من ست رصاصات أصابت الكاميرا وجهاز البث وأعطبتهما.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ الليلة الماضية، ما اسفر حتى الآن عن استشهاد 7 مواطنين، وإصابة اكثر من 27 آخرين، جروح سبعة منهم حرجة.

#قوات الاحتلال #الطواقم الصحفية

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