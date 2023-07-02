  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأشغال" تُشكّل خلية أزمة للتعامل مع آثار عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

الإثنين 03 يوليو 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الإثنين، عن تشكيل خلية أزمة للتعامل مع آثار عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، التي تتعلق بالأضرار الناجمة عن تدمير البيوت وجرف الطرقات وتخريب البنية التحتية.

وأوضحت وزارة الأشغال في بيان صحفي، أن الوزير زيارة يترأس اللجنة، التي تضم الوكلاء المساعدين ومدراء مديريات جنين ونابلس وطولكرم، والإدارات العامة للآليات والإشراف.

وأكد زيارة في اتصال مع مدير الأشغال العامة في جنين ضرورة استعداد الطواقم البشرية والآليات للتدخل الفوري عندما تسمح الظروف.

#وزارة الأشغال #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تهدد غزة وتستعد لإطلاق الصواريخ .. الجهاد: كل الخيارات مفتوحة..

"إسرائيل" تهدد حزب الله والأخير يفكك إحدى خيامه على الحدود

بالفيديو: مقتل مواطن بإطلاق نار في جنين

إعلام إسرائيلي: لجأنا إلى واشنطن لأن حزب الله يردعنا

هذا ما انتهت إليه جلسة نتنياهو الأمنية

أسعار صرف العملات

العسيلي يرد على التسريبات الإسرائيلية حول إمكانية إعلان السلطة الفلسطينية إفلاسها

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-02_23-23-41

7شهداء واصابات في عملية عسكرية واسعة النطاق على جنين (فيديوهات)

20230703100044

إسرائيل توجه تهديدا صريحا إلى قادة الجهاد وحماس في قطاع غزة وهذا ما جاء فيه..

الغرفة المشتركة تصدر بياناً توجه خلاله عدة رسائل وهذا ما جاء فيه..

جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن نحتل مخيم جنين ويطلق على عمليته العسكرية اسم "المنزل والحديقة"

photo_2023-07-03_01-42-59

شهيد برصاص الاحتلال في رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية