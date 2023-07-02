"الأشغال" تُشكّل خلية أزمة للتعامل مع آثار عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

رام الله / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الإثنين، عن تشكيل خلية أزمة للتعامل مع آثار عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، التي تتعلق بالأضرار الناجمة عن تدمير البيوت وجرف الطرقات وتخريب البنية التحتية.

وأوضحت وزارة الأشغال في بيان صحفي، أن الوزير زيارة يترأس اللجنة، التي تضم الوكلاء المساعدين ومدراء مديريات جنين ونابلس وطولكرم، والإدارات العامة للآليات والإشراف.

وأكد زيارة في اتصال مع مدير الأشغال العامة في جنين ضرورة استعداد الطواقم البشرية والآليات للتدخل الفوري عندما تسمح الظروف.