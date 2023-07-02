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نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 291 مواطنا من جنين ومخيمها منذ مطلع العام

الإثنين 03 يوليو 2023 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اعتقلت (291) مواطنا من جنين ومخيمها منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، إذ بلغت الحصيلة 62 اعتقالا لكل منهما، وشملت عمليات الاعتقال بلدات المحافظة كافة.

وأكّد نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، أنّ عمليات الاعتقال في جنين، تضاعفت عن السنوات الماضية، وذلك مع تصاعد عمليات المقاومة، والمواجهات ضد الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير، أن جزءا كبيرا من المعتقلين هم أسرى سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنهم جرحى ومرضى بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المعتقلين الإداريين من المحافظة.

وأشار إلى أن عدد أسرى محافظة جنين يبلغ نحو 600، بينهم أسيرتان وهما: عطاف جرادات، وياسمين شعبان، ومن بين الأسرى (76) أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وكان آخر من أُصدر بحقه حُكم بالسجن المؤبد، الأسير علاء راتب قبها، الذي صدر بحقّه حكُم بالسجن المؤبد مرتين خلال شهر حزيران 2023.

ولفت إلى أن أقدم الأسرى في سجون الاحتلال من محافظة جنين هو الأسير رائد السعدي المعتقل منذ عام 1989.

وذكر نادي الأسير أن ثلاثة شهداء أسرى من جنين، من شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة جثامينهم وهم: الشهيد كمال أبو وعر، والشهيد داود الزبيدي، والشهيد خضر عدنان الذي ارتقى في أيار من العام الجاري بعد أن خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة (86 يوما).

#نادي الأسير #جنين

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