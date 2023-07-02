اشتية : الرئيس عباس يتابع مع الدول لوقف العدوان على جنين

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، "إن الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة تتابع مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على جنين، والذي ارتقى خلاله 7 شهداء وعشرات الجرحى".

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة: "إن الذي يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله، فجنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصية عن الاحتلال وغزواته مثلها مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا".

وتابع: "إن شعبنا البطل سوف يتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أنظار واعين المجتمع الدولي حيث الأبرياء يقصفون بالطائرات ولن يركع شعبنا ولن يستسلم، وسنبقى في مواجهة إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم".

وأكد اشتية أن الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن لإسرائيل ما دام يعتدى على شعبنا، ويعمل ضد عجلة التاريخ.

وقال: "هذه الحكومة الإسرائيلية التي تريد حسم الصراع معنا بالعدوان تدرك أن النصر حليف الشعوب المظلومة التي تقاتل من أجل حريتها واستقلالها، هذا العدوان حلقة مكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات".

ودعا اشتية العالم إلى وقف العدوان على أهلنا في جنين فوراً، داعياً إلى التصدي له والتصدي لقطعان المستوطنين.

وطالب بإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل المعتدية والتي ترعى الإرهاب وإرهاب والمستوطنين، داعياً إلى مواجهة الاستيطان الرعوي الذي يهدف الى مصادرة مزيد من الأرض وإقامة المزيد من المستوطنات.

يناقش مجلس الوزراء اليوم، الأوضاع في جنين، وبقية الأراضي الفلسطينية والعدوان على أهلنا هناك.