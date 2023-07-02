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أبو الرب: الاحتلال يستهدف المدنيين ويدمر البنية التحتية في مخيم جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

قال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف المدنيين العزل في مخيم جنين، وتتعمد تدمير البنية التحتية في مخيم جنين.

وقال أبو الرب في تصريح ، إن نحو 200 آلية عسكرية ترافقها خمس جرافات تشارك في العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، بغطاء جوي من طائرات مسيرة قصفت منازل داخل المخيم، الأمر الذي أدى حتى اللحظة إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 27 آخرين بينهم سبعة في حالة الخطر.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت جزءا من البنية التحتية في مخيم جنين، وجرفت طرقا داخله، وأغلقت أخرى بالسواتر الترابية، وقطعت الكهرباء عن بعض المناطق فيه، إضافة إلى عرقلة عمل طواقم الإسعاف في محاولة لمنعها من الوصول إلى الجرحى، وفرضت حصارا شاملا على المخيم.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عدوانها المتواصل عددا من الشبان، لم تُعرف هوياتهم بعد.

#جنين #الاحتلال

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