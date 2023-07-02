ريال مدريد يخطط لصفقة القرن الكبرى.. "نجم بايرن وليس مبابي"

وكالات / سما/

حددت إدارة ريال مدريد الإسباني، قرارها بالفعل للتعاقد مع النجم الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث ريال مدريد عن التعاقد مع ديفيز، رغم تعاقده هذا الصيف مع فران جارسيا، الذي سيلعب دور أساسيا بدلا من ميندي في تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويبقى هدف ريال مدريد هذا الصيف التعاقد مع مهاجم مميز، لخلافة الفرنسي كريم بنزيما الذي غادر لصفوف الاتحاد في مطلع شهر يونيو الماضي.

ويعد ديفيز حاليا أحد أبرز اللاعبين الذين يستهدف ريال مدريد، للتعاقد معهم، رغم أن عقده مستمر مع العملاق البافاري، المتألق معه بشدة منذ مغادرة ديفيد ألابا قبل موسمين.

ديفيز في ريال مدريد 2024:

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد يُفكر بجدية في التعاقد مع ألفونسو ديفي بحلول عام 2024، وفي حال جاءت فرصة مناسبة خلال هذا الصيف، سيذهبون للتعاقد معه بشكل مباشر.

وينتهي عقد الظهير الأيسر في عام 2025 مع بايرن ميونخ، حيث أن ريال مدريد لا يغلق الباب لضمه هذا العام إذا سنحت الفرصة.

وأوضحت أن ريال مدريد، على علم بخصوص الشكوك حول مستقبل ديفيز مع بايرن ميونخ مؤخرًا، حيث يعتقد أنه يمكن الإستفادة من وصول الكندي (مجانًا) مثلما حدث مع ألابا بعد إنتهاء عقده مع البايرن.

وبات ديفيز صاحب أعلى قيمة سوقية لأي ظهير أيسر حاليا بـ (70 مليون يورو)، في عمر 22 عامًا، مما يجعل التوقيع معه في مدريد سيُمثل توقيع لعقد من الزمن فيما يخص مستقبل النادي.