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فتوح: ما يجري في جنين مجزرة وجريمة حرب

الإثنين 03 يوليو 2023 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن ما يجري في جنين من استخدام آليات عسكرية ثقيلة، وقصف المنازل والمساجد والمراكز الطبية بالصواريخ، وارتقاء الشهداء، وإصابة العشرات هو مجزرة وجريمة حرب وعدوان وحشي بشع يقترفه جيش الحكومة الفاشية، وتتحمل حكومة نتنياهو العنصرية النازية المسؤولية كاملة.

وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، أن ما يحدث هو نتيجة الصمت الدولي المتواطئ مع حكومة فاشية تتشكل من مجموعة من الإرهابيين من أصحاب السجل الإجرامي، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة هذه الحكومة العنصرية، وتقديم المجرمين إلى المحاكم الدولية، وفرض المقاطعة والعزل على الكيان العنصري الفاشي، ورفع الحصانة والحماية عن إسرائيل ومجرميها.

كما طالب فتوح المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي بالمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال وآخرها مجزرة جنين الدموية.

ودعا فتوح جماهير شعبنا الفلسطيني وفصائله إلى رص الصفوف وإسناد جنين، مشيدا بصمود شعبنا ومقاومته الباسلة، مشيرا إلى أن هذا الصمود الأسطوري لن ينكسر.

#روحي فتوح #جنين

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