محدث : إصابة جندي إسرائيلي والعثور على منصة صاروخ في جنين

القدس المحتلة / سما /

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه تم العثور منصة صاروخ بدائي، ومعامل تصنيع وتخزين عبوات ناسفة داخل مخيم جنين.

وأشار بيان لجيش الاحتلال، أن أحد أفراده أصيب بجروح طفيفة في جنين.

وادعى أنه اعتقل 20 مطلوباً، ونفذ منذ الليلة الماضية 10 غارات جوية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق أنه لم يعثر على أي صواريخ داخل جنين.

وبحسب الإذاعة، فإن الجيش الإسرائيلي يركز في عمليته على الوصول لأخطر المسلحين ولمخازن الأسلحة والعبوات، مشيرةً إلى أن العملية قد تستمر لعدة أيام.

فيما ذكر موقع واللا العبري، أن مجموعة من ضباط الشاباك يشاركون في العملية بجنين لتقديم معلومات استخباراتية متوفرة لهم للقوات العسكرية.

فيما نشر مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسالة تخص "آفي بلوط" قائد فرقة الضفة الغربية، والذي يقود العملية حالياً، والتي قال فيها إن "العملية الحالية فرصة لتغيير الواقع العملياتي في الضفة بأكملها".

وأضاف بلوط: إن "هذا العمل سيضعف مخيم اللاجئين وسيكون رادع كبير"، وفق قوله.