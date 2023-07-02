  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محدث : إصابة جندي إسرائيلي والعثور على منصة صاروخ في جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محدث : إصابة جندي إسرائيلي والعثور على منصة صاروخ في جنين



القدس المحتلة / سما /

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه تم العثور منصة صاروخ بدائي، ومعامل تصنيع وتخزين عبوات ناسفة داخل مخيم جنين.

وأشار بيان لجيش الاحتلال، أن أحد أفراده أصيب بجروح طفيفة في جنين.

وادعى أنه اعتقل 20 مطلوباً، ونفذ منذ الليلة الماضية 10 غارات جوية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق أنه لم يعثر على أي صواريخ داخل جنين.

وبحسب الإذاعة، فإن الجيش الإسرائيلي يركز في عمليته على الوصول لأخطر المسلحين ولمخازن الأسلحة والعبوات، مشيرةً إلى أن العملية قد تستمر لعدة أيام.

فيما ذكر موقع واللا العبري، أن مجموعة من ضباط الشاباك يشاركون في العملية بجنين لتقديم معلومات استخباراتية متوفرة لهم للقوات العسكرية.

فيما نشر مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسالة تخص "آفي بلوط" قائد فرقة الضفة الغربية، والذي يقود العملية حالياً، والتي قال فيها إن "العملية الحالية فرصة لتغيير الواقع العملياتي في الضفة بأكملها".

وأضاف بلوط: إن "هذا العمل سيضعف مخيم اللاجئين وسيكون رادع كبير"، وفق قوله.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تهدد حزب الله والأخير يفكك إحدى خيامه على الحدود

بالفيديو: مقتل مواطن بإطلاق نار في جنين

إعلام إسرائيلي: لجأنا إلى واشنطن لأن حزب الله يردعنا

هذا ما انتهت إليه جلسة نتنياهو الأمنية

العسيلي يرد على التسريبات الإسرائيلية حول إمكانية إعلان السلطة الفلسطينية إفلاسها

نتنياهو يعقد جلسة لمناقشة الوضع الأمني في الضفة وإمكانية تعزيز السلطة

فرنسا تطلب المساعدة من "إسرائيل" لقمع الاحتجاجات العنيفة "المشتعلة"

الأخبار الرئيسية

20230703100044

إسرائيل توجه تهديدا صريحا إلى قادة الجهاد وحماس في قطاع غزة وهذا ما جاء فيه..

photo_2023-07-02_23-23-41

5 شهداء و27 إصابة في عملية عسكرية واسعة النطاق على جنين (فيديوهات)

جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن نحتل مخيم جنين ويطلق على عمليته العسكرية اسم "المنزل والحديقة"

photo_2023-07-03_01-42-59

شهيد برصاص الاحتلال في رام الله

هنية: الدم الذي يُراق في جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية