رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة، اليوم الإثنين، تشييع جثمان المناضل الوطني قدري أبو بكر بمشاركة الرئيس.

كما تناولت الصحف، خبر إحراق المستوطنين أشجارا، وتخريب ممتلكات منتزه بلدية قراوة بني حسان غرب سلفيت، وإحراق شاحنة بين قريتي عوريف وعصيرة القبلية جنوب نابلس، واقتلاع أشجار في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان المناضل الوطني قدري أبو بكر

- إرهاب المستوطنين يتواصل.. حرق شاحنة واقتلاع أشجار وتخريب ممتلكات متنزه

- الأسرى شديد وتلاحمة وعبيدو يعلقون إضرابهم عن الطعام

- الإدارة الأميركية: الإعفاء من تأشيرة الدخول سيتأثر بالممارسات الإسرائيلية في الضفة

- حكومة الاحتلال تصادق على إقامة مستوطنة في الجليل

- الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف وتعتبره عملا معاديا للإسلام

- إضعاف القضاء.. الشرطة الإسرائيلية تتوقع "اضطرابات" اليوم في مطار بن غوريون

- العيد الذي "تسرب" إلى نابلس.. صيام عن الفرحة وصلاة في المقابر

- "التربية": امتحان الثانوية العامة عام 2024 سيتحول إلى دورتين

- عسيلي يرحب بوقف 15 شركة عملها في المستوطنات

- ارزيقات: 57 حالة وفاة جراء حوادث سير منذ بداية العام

- طيران الاحتلال يستهدف نقاطا في محيط حمص بسوريا

* "الأيام":

- المستوطنون يواصلون الحرق والتخريب وينفذون اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى

- تشييع رسمي وشعبي لجثمان أبو بكر من رام الله إلى مثواه الأخير في بديا

- شعث لـ "الأيام": إسبانيا تدرس جدياً الاعتراف بالدولة الفلسطينية

- إسقاط مسيّرة في سماء مخيم جنين والاحتلال يجدّد التلويح بعملية واسعة

- واشنطن تحذر: الإعفاء من تأشيرة الدخول سيتأثر بالممارسات الإسرائيلية في الضفة

- حكومة نتنياهو تقر إقامة مستوطنة جديدة في الجليل

- شامداساني: تحديث قاعدة بيانات الشركات ذات الصلة بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة

- وزارة التربية تعلن بعض التعديلات على امتحان "التوجيهي" للعام الجديد

- ثلاثة معتقلين إداريين يعلقون إضرابهم بعد وعود تلقوها بتحديد سقف اعتقالهم

- إسرائيل تشن ضربات جوية في محيط حمص السورية

- تواصل أعمال الشغب العنيفة في فرنسا وصدمة بعد مهاجمة منزل رئيس بلدية

- إسرائيل "تشتري" سربا ثالثا من مقاتلات إف-35

- الاحتلال يمنع موظفي لجنة الإعمار بالأقصى من العمل

- إحالة قانون للكنيست لمحاكمة الأطفال الفلسطينيين

* "القدس":

- مستوطنون يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم وينصبون خيمة في المغير

- نتنياهو يجري مداولات حول الأوضاع الأمنية وحالة السلطة الفلسطينية

- تشييع جثمان المناضل الوطني قدري أبو بكر

- منظمة التعاون الإسلامي تدعو لاتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف

- امتحان الثانوية العامة سيتحول إلى دورتين

- بلينكن يعبر لكوهين عن قلقه إزاء عنف المستوطنين الذي طال أميركيين فلسطينيين

- مصرع مواطن في جنين والشرطة تباشر التحقيق

- بعد "حومش".. قلق ومخاوف من عودة المستوطنين إلى شرق جنين

- الإعلان عن إقامة مستوطنة بالجليل