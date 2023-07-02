إسرائيل : تم إبلاغ الولايات المتحدة بالعملية العسكرية في جنين

القدس المحتلة / سما /
أبلغت إسرائيل الإدارة الأمريكية أنها تعتزم شن عملية عسكرية في جنين ، دون ان تذكر لها تاريخ العملية ومخططها.
واستهدف جيش الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.
واقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.
وأشارت تقارير إسرائيلية أن القرار بتنفيذ عملية عسكرية في مخيم جنين اتُخذ قبل أسبوعين.
المراسل العسكري للإذاعة العبرية العامة قال: "تم اتخاذ القرار بالعملية المحدودة قبل أسبوع وقد تستمر لساعات أو لمدة يوم كامل".