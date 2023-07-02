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إسرائيل : تم إبلاغ الولايات المتحدة بالعملية العسكرية في جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : تم إبلاغ الولايات المتحدة بالعملية العسكرية في جنين



القدس المحتلة / سما /

 أبلغت إسرائيل الإدارة الأمريكية أنها تعتزم شن عملية عسكرية في جنين ، دون ان تذكر لها تاريخ العملية ومخططها.

واستهدف جيش الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.

واقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وأشارت تقارير إسرائيلية أن القرار بتنفيذ عملية عسكرية في مخيم جنين اتُخذ قبل أسبوعين. ‏

المراسل العسكري للإذاعة العبرية العامة قال: "تم اتخاذ القرار بالعملية المحدودة قبل أسبوع وقد تستمر لساعات أو لمدة يوم كامل".

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