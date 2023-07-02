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"الخارجية" تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

الإثنين 03 يوليو 2023 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، عدوان الاحتلال الهمجي على شعبنا في جنين ومخيمها، وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد المواطنين المدنيين العزل وممتلكاتهم.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذا العدوان يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع شعبنا الأعزل وقضيته العادلة بديلا عن الحلول السياسية للصراع.

وطالبت الخارجية بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فورا، ودعت الجنائية الدولية إلى الخروج عن صمتها والبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

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