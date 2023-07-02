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جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على حدود لبنان وغزة تزامنا مع قصف جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على حدود لبنان وغزة تزامنا مع قصف جنين



القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نشر منظومة القبة الحديدية على حدود لبنان وقطاع غزة تحسبا لإطلاق صواريخ من هناك، على خلفية قصف مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش إن "المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لإمكانية رد فعل الفصائل الفلسطينية في غزة ولبنان، كعلامة على التضامن مع مخيم جنين للاجئين".

وأضافت: "تم نشر بطاريات القبة الحديدية"، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يجري استعدادات لتصعيد واسع النطاق وهجمات فلسطينية على أهداف في الضفة الغربية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري لم تسمه: "حتى لو كان هناك رد فعل من قطاعات أخرى، فلن يؤثر ذلك على طول العملية في جنين".

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