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الغرفة المشتركة تصدر بياناً توجه خلاله عدة رسائل وهذا ما جاء فيه..

الإثنين 03 يوليو 2023 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الغرفة المشتركة تصدر بياناً توجه خلاله عدة رسائل وهذا ما جاء فيه..



غزة/ سما /

وجهت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، خلال بيان لها عدة رسائل بعد العدوان على مدينة جنين.

وكشفت الغرفة خلال بيان لها  أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين.

وأكدت الغرفة: "إن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم".

وزفت الغرفة "شهداء مخيم جنين الصامد الأبي، والذي يسطر ملحمة جديدة من البطولة والفداء أمام غطرسة الاحتلال البغيض الذي بدأ عدوانه على المخيم تحت جنح الظلام فجر اليوم طامعًا في كسر شوكة جنين البطولة وواهمًا بقدرته على استئصال ثورة ومقاومة أهلنا في جنين وفي الضفة المحتلة".

وشددت على أن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة، داعية كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد.

وناشدت الغرفة أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه،

كما ودعت المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه.

ووجهت الغرفة التحية لأبطال جنين الذين يقفون شامخين عازمين على إذلال العدو وكسر عنجهيته، وتحية لشعبنا المرابط الذي يحتضن المقاومة ويقف في وجه العدوان.

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