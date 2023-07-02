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الاحتلال يعلن اعتقال 15 مطلوبا بمشاركة 1000 جندي في جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 05:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن اعتقال 15 مطلوبا بمشاركة 1000 جندي في جنين



جنين/سما/

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عن اعتقال حوالي 15 مطلوباً فلسطينياً في إطار العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني قوله " انه تم اعتقال 15 فلسطينياً حتى الآن والسيطرة على عدة معامل لتصنيع العبوات الناسفة، مشيرا إلى أن الهدف خلال الساعات المقبلة تحديد المزيد من معامل ومختبرات التصنيع والسيطرة عليها." وفق زعمه

من جانبه، نقل موقع والا العبري بأن العملية العسكرية تجري بمشاركة ألف جندي إسرائيلي.

وأشار إلى أن “الجنود موزعين على عدد من وحدات المستعربين والكوماندوز والهندسة وعوكيتس ويهلوم والاستخبارات والشاباك والإنقاذ 669 والإدارة المدنية.

وأفادت قناة كان العبرية بأن العملية في جنين تجري بقيادة لواء الكوماندوز، وأعداد القوات المشاركة فيها غير مسبوقة منذ الانتفاضة الثانية.

#جنين

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