سرايا القدس تعلن عملية «بأس جنين» رداً على العدوان

جنينّ/سما/

أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية “بأس جنين” للرد على عدوان جيش الاحتلال على المدينة ومخيمها.

وقالت الكتيبة في بيان “بعون الله وقوته نعلن عن معركة بأس جنين للرد على العدوان وتوغل قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها الصامد”.

وتابعت الكتيبة ” نؤكد استمرار القتال، ونطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأننا في أفضل حال وأن معنويات مجاهدينا في أفضل حالاتها ويد مجاهدينا ستظل العليا في الميدان بإذن الله”.

وأكدت على أن “ما رأه العدو هو شيء يسير مما أعده مجاهدونا وما ينتظره الكثير”.

وختمت البيان “جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات”.