سرايا القدس تستهدف آليات الاحتلال في جنين (فيديو)

جنين/سما/

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين فجر اليوم الاثنين 3/7/2023، استهداف آليات الاحتلال "الإسرائيلي" في محيط مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين، أن مجاهديها استهدفوا آليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة و حققت إصابات مباشرة.

وأكدت أن مجاهدوها في وحدة الهندسة تمكنوا من تفجير عدد من العبوات بآلية صهيونية على دوار الحصان وإعطابها.

وأضافت "رداً على العدوان المستمر واستهداف المدنيين والبيوت الآمنة نفذ مجاهدونا ضربة نوعية في صفوف قوات الاحتلال، حيث تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة تامر معدة مسبقاً في جرافة صهيونية من نوع (D9) ما أدى إلى إعطابها واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص.

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة جبع مساندتها لكتيبة جنين بالتصدي لقوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين على أكثر من محور وتستهدفها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

وقالت سرايا القدس - مجموعات قباطية:" رداً على العدوان تمكن مجاهدونا الأبطال بعون الله وقدرته على استهداف عدد من آليات الاحتلال على دوار الشهداء بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات وآليات الاحتلال.