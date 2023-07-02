"إسرائيل تستعد لإطلاق الصواريخ من غزة .. الجهاد: كل الخيارات مفتوحة..

غزة/سما/

أكدت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم، أن إسرائيل تستعد لاحتمال إطلاق صورايخ من قطاع غزة في أعقاب العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها.

ووفق قناة كان العبرية، فان "إسرائيل" نقلت تحذيرات للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لعدم إطلاق الصواريخ، وحذرت برسالة أن هذه ستكون خطوة خاطئة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن منظومات الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى خاصة في الجنوب.

وأكدت حركـة الجهـاد الإسلامـي فـي فلسطيـن، اليوم الاثنين أن جنين لن تستسلم، والمقاتلون عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات، مشددةً على أن كل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين .

وقالت الحركة في بيان صحفي:" العدوان على جنين لن يحقق أهدافه، وسنبقى جنين عنواناً للصمود، و جنين لن تستسلم، ومقاتلونا عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات".

وشددت على أن العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذا العدوان.

وأضافت:" المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب الفلسطيني ، وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين .