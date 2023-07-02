  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

الإثنين 03 يوليو 2023 12:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة. لافتًا إلى أنه يتم متابعة الأمر بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في البلاد.
 وقال الجيش اللبناني في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه "اعتبارًا من الساعة 7.45 (بالتوقيت المحلي) ولغاية الساعة 10.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 444 مترًا".


وأضاف البيان أنه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

#لبنان

الأكثر قراءة اليوم

"التربية التعليم" تكشف آخر المستجدات حول موعد نتائج الثانوية العامة 2023

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

إعلام إسرائيلي: لجأنا إلى واشنطن لأن حزب الله يردعنا

العسيلي يرد على التسريبات الإسرائيلية حول إمكانية إعلان السلطة الفلسطينية إفلاسها

نتنياهو يعقد جلسة لمناقشة الوضع الأمني في الضفة وإمكانية تعزيز السلطة

هل تنشب حرب بين "إسرائيل" وحزب الله بعد رفض الأخير إزالة خيام له في مزارع شبعا؟

معهد أمني إسرائيلي يوصي بإزالة خيام حزب الله حتى لو كلف ذلك خطر التدهور لمواجهة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-02_23-23-41

شهيد وإصابة خطيرة بقصف إسرائيلي على جنين والجيش يعلن عملية عسكرية واسعة النطاق

H1Tz7iRX3_0_27_1280_720_0_x-large

هذا ما انتهت إليه جلسة نتنياهو الأمنية

"حزب الله": لسنا من هواة الحرب ولكن سنحرر أرضنا بكل الوسائل المتاحة

photo_2023-07-02_22-00-52

بالفيديو: مقتل مواطن بإطلاق نار في جنين

"إسرائيل" تهدد حزب الله والأخير يفكك إحدى خيامه على الحدود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية