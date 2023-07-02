زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة. لافتًا إلى أنه يتم متابعة الأمر بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في البلاد.

وقال الجيش اللبناني في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه "اعتبارًا من الساعة 7.45 (بالتوقيت المحلي) ولغاية الساعة 10.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 444 مترًا".



وأضاف البيان أنه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".