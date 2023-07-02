  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله": لسنا من هواة الحرب ولكن سنحرر أرضنا بكل الوسائل المتاحة

الإثنين 03 يوليو 2023 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": لسنا من هواة الحرب ولكن سنحرر أرضنا بكل الوسائل المتاحة



بيروت/سما/

أشار النائب عن كتلة "حزب الله" في مجلس النواب اللبناني، حسين جشي، إلى أن "الجيش الإسرائيلي وقوات الطوارئ الدولية يعلمان أن الخيم التي نصبها "حزب الله" تقع ضمن الأراضي اللبنانية".


وقال جشي، في تصريحات لـ "سبوتنيك": "الخيمتان قريبتان من الحدود وتطلان على أراضي فلسطين، وهو ما شكل قلقا لدى الإسرائيلي واستفزازا، وهذه مشكلته لأننا غير معنيين بأن يكون قلقا أو مستفزا".

وأوضح أنه "نتيجة معادلة الردع التي صنعتها المقاومة، فإن إسرائيل ليس لديها سوى التهويل والتهديد ومحاولة إرعاب اللبنانيين، وهم يهددون بأن أي اعتداء سيرجع لبنان إلى العصر الحجري ونحن معتادين عليه، ولا يمثل ذلك استفزازا لنا ولن ننام قلقين".


وعن الوساطات لإزالة الخيم، ذكر جشي أن "قوات الطوارئ الدولية أرسلوا لنا خبر وقلنا إننا في أرض لبنانية وهذا حق لنا، هذه أرضنا وسيادتنا وبلدنا".

وقال النائب اللبناني: "رسالتنا واضحة تماما وضوح الشمس… سنحرر أرضنا حتى آخر شبر منها، ولن نفرط بحبة تراب، وباعتراف كل المؤسسات الدولية والدولة، فإن اللبنانيين والسوريين لديهم مناطق في مزارع شبعا وكفرشوبا، لا تزال محتلة ولم يتم تحريرها بعد… أرضنا سنحررها بكل الوسائل المتاحة".


وأضاف جشي: "نحن لا نريد الحرب ولسنا من هواتها، ولكن سنحرر أرضنا بأي وسيلة ممكنة"، مشيرا إلى أن "المقاومة بدأت منذ العام 1982، وفي العام 1985 كان أول تحرير جزء أساسي وعام 2000 كان هناك تحرير جزء ثان، وبقي لدينا مزارع شبعا وكفرشوبا ونحن معنيين بتحريرها ولن نترك فرصة لتحريرها بأي وسيلة من الوسائل بما يحفظ بلدنا، ولن نتردد أو نتراجع".

#حزب الله اللبناني

الأكثر قراءة اليوم

"التربية التعليم" تكشف آخر المستجدات حول موعد نتائج الثانوية العامة 2023

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

إعلام إسرائيلي: لجأنا إلى واشنطن لأن حزب الله يردعنا

العسيلي يرد على التسريبات الإسرائيلية حول إمكانية إعلان السلطة الفلسطينية إفلاسها

نتنياهو يعقد جلسة لمناقشة الوضع الأمني في الضفة وإمكانية تعزيز السلطة

هل تنشب حرب بين "إسرائيل" وحزب الله بعد رفض الأخير إزالة خيام له في مزارع شبعا؟

معهد أمني إسرائيلي يوصي بإزالة خيام حزب الله حتى لو كلف ذلك خطر التدهور لمواجهة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-02_23-23-41

شهيد وإصابة خطيرة بقصف إسرائيلي على جنين والجيش يعلن عملية عسكرية واسعة النطاق

H1Tz7iRX3_0_27_1280_720_0_x-large

هذا ما انتهت إليه جلسة نتنياهو الأمنية

photo_2023-07-02_22-00-52

بالفيديو: مقتل مواطن بإطلاق نار في جنين

"إسرائيل" تهدد حزب الله والأخير يفكك إحدى خيامه على الحدود

photo_2023-07-02_20-48-23

مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الناصرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية