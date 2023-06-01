هذا ما انتهت إليه جلسة نتنياهو الأمنية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء اليوم، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد الليلة جلسة مشاورات مع قادة المنظومة الأمنية، لمناقشة الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، وإمكانية دعم السلطة الفلسطينية.

ووفق يديعوت، فان الجلسة انتهت دون اتخاذ أي قرارات.

وفي وقت سابق قالت القناة 13 العبرية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعقد مساء اليوم، اجتماعا أمنيًا وسياسيا للتباحث مع قادة الأجهزة الأمنية والمسؤولين السياسيين المعنيين حول الأوضاع الأمنية والميدانية في الضفة الغربية، والحالة الغير مستقرة للسلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر أمني أن الاجتماع سيعقد في مكتب رئيس الحكومة بمشاركة رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ووزير الجيش، يوآف غالانت، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، ومسؤولين آخرين.

وأضافت القناة العبرية أن المداولات ستشمل قضايا إستراتيجية بما في ذلك الوضع الميداني والأمني في الضفة الغربية، وحالة السلطة الفلسطينية، ووضعها غير المستقر والخيارات المتاحة أمام إسرائيل لتقويتها.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن المداولات ستبحث التصعيد الأمني في الضفة، خاصة في منطقة جنين، بالإضافة إلى وضع السلطة الفلسطينية وقدرتها على الحفاظ على التعاون والتنسيق الأمني مع إسرائيل.