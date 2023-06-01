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الاحتلال يقرر إبعاد الشيخ ناجح بكيرات عن القدس ابتداء من الليلة

الإثنين 03 يوليو 2023 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر إبعاد الشيخ ناجح بكيرات عن القدس ابتداء من الليلة



القدس المحتلة/سما/

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ ناجح بكيرات، قراراً يقضي بإبعاده خارج مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر مقدسية، أن قرار الإبعاد يبدأ من الليلة، ويستمر لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

بدوره رفض بكيرات تنفيذ قرار الإبعاد، معلناً الاعتصام بمنزله في بلدة "صور باهر" جنوبي مدينة القدس، قائلاً إنه "يرفض أن يتزحزح ولو خطوةً واحدةً خارج القدس".

وكان محامي الدفاع عن الشيخ بكيرات، كان قد اعترض على قرار الإبعاد لدى محكمة الاستئناف، وأعلن نيته الاعتراض لدى المحكمة العليا، بالرغم من محاولة جيش الاحتلال استباق كافة الإجراءات القانونية بمحاولة تنفيذ القرار فوراً.

وتستخدم سلطات الاحتلال الإبعاد عن الأقصى ومدينة القدس بحق النشطاء، والشخصيات العامة المؤثرة، ضمن سياسة العقاب الجماعي، وللحد من تأثيرهم على الواقع الميداني والاجتماعي في المدينة المقدسة.

#ناجح بكيرات

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