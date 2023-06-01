  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمنع موظفي إعمار المسجد الأقصى من العمل

الأحد 02 يوليو 2023 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع موظفي إعمار المسجد الأقصى من العمل



القدس المحتلة/سما/

أكدت مصادر مقدسية اليوم الأحد، أن شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" منعت موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى من العمل في جميع أقسام لجنة الإعمار في المسجد كاملة.

ووفقاً للمصادر المقدسية، فقد هددت شرطة الاحتلال من يباشر العمل بالاعتقال"، حيث أبلغت  مدير لجنة الإعمار في الحرم القدسي الشريف بأنه في حال قام أحد الموظفين بإعادة المباشرة بالعمل سوف يتم اعتقاله.

وتأتي هذه الخطوات، ضمن انتهاكات تقوم بها الشرطة الإسرائيلية بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك، لأهداف وغايات مبيته، باستهداف جميع مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك، ومنع استكمال الـمشاريع الهاشمية".

وتعمل شرطة الاحتلال على إيقاف كافة أعمال ونشاطات مديرية الإعمار في المسجد الأقصى المبارك، وتمنع ترميم مواقع هامة داخل المسجد تحتاج إلى ترميم فوري، وتعمل على تعطيل إدخال أبسط المواد الأساسية اللازمة للصيانة، "فمديرية مشروعات إعمار الـمسجد باتت لا تستطيع صيانة أو ترميم أي عطل أو خلل يطاول أبسط مرافق الـمسجد، ويتعرض موظفوها للملاحقة والتهديد بالاعتقال والإبعاد".

#الاحتلال #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء فلسطين بفعل صاروخ سوري سقط في رهط

"التربية التعليم" تكشف آخر المستجدات حول موعد نتائج الثانوية العامة 2023

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

إعلام إسرائيلي: لجأنا إلى واشنطن لأن حزب الله يردعنا

العسيلي يرد على التسريبات الإسرائيلية حول إمكانية إعلان السلطة الفلسطينية إفلاسها

هل تنشب حرب بين "إسرائيل" وحزب الله بعد رفض الأخير إزالة خيام له في مزارع شبعا؟

معهد أمني إسرائيلي يوصي بإزالة خيام حزب الله حتى لو كلف ذلك خطر التدهور لمواجهة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-02_22-00-52

بالفيديو: مقتل مواطن بإطلاق نار في جنين

"إسرائيل" تهدد حزب الله والأخير يفكك إحدى خيامه على الحدود

photo_2023-07-02_20-48-23

مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الناصرة

photo_2023-06-01_11-14-11.800x400_q85_box-0,80,800,480_crop_detail

نتنياهو يعقد جلسة لمناقشة الوضع الأمني في الضفة وإمكانية تعزيز السلطة

HkH7r8m00n_0_0_850_479_0_x-large (1)

معهد أمني إسرائيلي يوصي بإزالة خيام حزب الله حتى لو كلف ذلك خطر التدهور لمواجهة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية