الاحتلال يمنع موظفي إعمار المسجد الأقصى من العمل

القدس المحتلة/سما/

أكدت مصادر مقدسية اليوم الأحد، أن شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" منعت موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى من العمل في جميع أقسام لجنة الإعمار في المسجد كاملة.

ووفقاً للمصادر المقدسية، فقد هددت شرطة الاحتلال من يباشر العمل بالاعتقال"، حيث أبلغت مدير لجنة الإعمار في الحرم القدسي الشريف بأنه في حال قام أحد الموظفين بإعادة المباشرة بالعمل سوف يتم اعتقاله.

وتأتي هذه الخطوات، ضمن انتهاكات تقوم بها الشرطة الإسرائيلية بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك، لأهداف وغايات مبيته، باستهداف جميع مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك، ومنع استكمال الـمشاريع الهاشمية".

وتعمل شرطة الاحتلال على إيقاف كافة أعمال ونشاطات مديرية الإعمار في المسجد الأقصى المبارك، وتمنع ترميم مواقع هامة داخل المسجد تحتاج إلى ترميم فوري، وتعمل على تعطيل إدخال أبسط المواد الأساسية اللازمة للصيانة، "فمديرية مشروعات إعمار الـمسجد باتت لا تستطيع صيانة أو ترميم أي عطل أو خلل يطاول أبسط مرافق الـمسجد، ويتعرض موظفوها للملاحقة والتهديد بالاعتقال والإبعاد".