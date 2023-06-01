إحالة قانون للكنيست يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع "الإسرائيلية" أحالت قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامًا كبالغين إلى الكنيست للتصويت عليه.

ووفق صحيفة هأرتس، فان القانون يسمح بفرض عقوبات بالسجن على فلسطينيين دون سن 14 الذين أدينوا بالقتل أو الشروع في القتل كجزء من عمل قومي، أو كجزء من أنشطة منظمات".

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم المصادقة في اللجنة على مشروع القانون المقدم من أعضاء كنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي، وسيطرح يوم الأربعاء المقبل على الكنيست لتمريره إلى اللجنة الداخلية لإجراء مزيد من المناقشات عليه قبل التصويت عليه بالقراءات الثلاث.

وناقش الاحتلال في وقت سابق، مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق، في اجراء لا يدلل سوى على مزيد من العنصرية والوحشية الصهيونية.