  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

فرنسا تطلب المساعدة من "إسرائيل" لقمع الاحتجاجات العنيفة "المشتعلة"

الأحد 02 يوليو 2023 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تطلب المساعدة من "إسرائيل" لقمع الاحتجاجات العنيفة "المشتعلة"



باريس/سما/

كشف شمعون نحماني، نائب رئيس قسم عمليات الشرطة الإسرائيلية أن نظيرتها الفرنسية طلبت المساعدة من أجل التعامل مع الاحتجاجات العنيفة بفرنسا.

وجاء تصريح نحماني خلال نقاش مع لجنة الأمن القومي حول الاعتقالات العنيفة للمتظاهرين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الطلب الفرنسي جاء من خلال وحدة المفاوضات الشرطية، حيث أمر مفوض الشرطة الإسرائيلية، يعكوف شبتاي، خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة صباح اليوم، كلا من قسم العمليات وقسم الاستخبارات ووحدة العلاقات الخارجية بدراسة تسليل أحداث أعمال الشغب العنيفة التي تحدث في فرنسا خلال الأيام الأخيرة على خلفية مقتل الفتى نائل مرزوق.


ووجه شبتاي خلال الجلسة، تعليمات لمختلف المسؤولين بدراسة أسباب الاحتجاجات والرد العنيف للمتظاهرين في فرنسا، فضلا عن تحليل أوامر الشرطة التي صدرت بخصوص ذلك، وكيفية تصرفها قبل الحدث الذي دفع إلى الاحتجاجات التي تحولت الى أعمال عنف في أنحاء فرنسا.

ومن المعروف أنّ الاحتجاجات العنيفة تتواصل في فرنسا لليوم الخامس على التوالي، بعد مقتل المراهق نائل مرزوق ذي الأصول الجزائرية على يدي شرطي، حيث تخللها أعمال شغب وعنف وانتشار لعشرات الآلاف من عناصر الشرطة، التي شملت قوات خاصة نشرت لمنع أعمال شغب، وتخريب ممتلكات انتشرت في أنحاء فرنسا وأسفرت عن اعتقال نحو 1500 شخص.

#فرنسا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء فلسطين بفعل صاروخ سوري سقط في رهط

صحيفة: تبون طلب من السيسي السماح للجزائر بتوفير احتياجات قطاع غزة من النفط مجاناً

قناة عبرية: "إسرائيل" تبحث إنقاذ السلطة الفلسطينية من الإفلاس

"التربية التعليم" تكشف آخر المستجدات حول موعد نتائج الثانوية العامة 2023

تنويه هام من بلدية غزة بشأن السباحة في البحر غداً الأحد

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

إعلام إسرائيلي: لجأنا إلى واشنطن لأن حزب الله يردعنا

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-01_11-14-11.800x400_q85_box-0,80,800,480_crop_detail

نتنياهو يعقد جلسة لمناقشة الوضع الأمني في الساحة الفلسطينية وإمكانية تعزيز السلطة

HkH7r8m00n_0_0_850_479_0_x-large (1)

معهد أمني إسرائيلي يوصي بإزالة خيام حزب الله حتى لو كلف ذلك خطر التدهور لمواجهة

photo_2023-07-02_17-00-48

مستوطنون يحرقون شاحنة جنوب نابلس

HkH7r8m00n_0_0_850_479_0_x-large

إعلام إسرائيلي: لجأنا إلى واشنطن لأن حزب الله يردعنا

العسيلي يرد على التسريبات الإسرائيلية حول إمكانية إعلان السلطة الفلسطينية إفلاسها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية