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نتنياهو يعقد جلسة لمناقشة الوضع الأمني في الساحة الفلسطينية وإمكانية تعزيز السلطة

الأحد 02 يوليو 2023 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعقد جلسة لمناقشة الوضع الأمني في الساحة الفلسطينية وإمكانية تعزيز السلطة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد،  بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم جلسة لمناقشة الوضع الأمني في الساحة الفلسطينية.

ووفق القناة 13 العبرية، فان الجلسة التي ستجري في مكتب رئيس الوزراء في القدس سيحضرها قادة الجيش الإسرائيلي وكبار المسؤولين الأمنيين بحضور وزير الجيش يؤاف غالانت، ورئيس أركان قواته هيرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، ومنسق العمليات الحكومية غسان عليان، وغيرهم.

وبحسب مصدر أمني إسرائيلي، فإن الاجتماع سيناقش القضايا الأمنية ووضع السلطة الفلسطينية.

فيما ذكرت مصادر سياسية، أن الاجتماع سيناقش بشكل أساسي الوضع الأمني في الآونة الأخيرة بالضفة، والوضع غير المستقر للسلطة الفلسطينية، والإمكانية التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل لتعزيز السلطة في هذا الوقت، والإيماءات الممكن تقديمها لذلك، وربما تناقش الجلسة أيضًا التطورات في العلاقة الأمريكية - الإسرائيلية.

#نتنياهو

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