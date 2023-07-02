حالة من التوتر على الحدود اللبنانية الفلسطينية

بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن "قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه نقطة متحفظ عليها دوليا عند النقطة الحدوديه واقتلعت اشجاراً خارج السياج التقني، خارقة الخط الازرق لمسافة متر أثناء عملية تنظيف لمحيط السياج عند الحدود بين بلدة ‎حولا ومستعمرة "المنارة".

وأضافت: "اطلقت القوة رصاصة وقنبلة صوتية على مواطنين تمكنوا من منع استمرار الخرق، وعلى الاثر انتشر الجيش اللبناني في المنطقة، وتشهد الحدود الجنوبية حالة من التوتر".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "خلال أعمال هندسية في منطقة المنارة، ردت قوات الجيش بوسائل تفريق المظاهرات على بعض المشتبه بهم الذين رشقوا الحجارة.









