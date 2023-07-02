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أبو هولي يعلن البدء بتنفيذ رزمة مشاريع جديدة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان

الأحد 02 يوليو 2023 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يعلن البدء بتنفيذ رزمة مشاريع جديدة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان



بيروت/سما/

 أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الأحد، البدء بتنفيذ رزمة مشاريع جديدة تستهدف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس الذي يولي أهمية كبيرة للمخيمات الفلسطينية في لبنان، لتعزيز صمودها في مواجهة التحديات التي تواجه أهلنا اللاجئين.

وأوضح أبو هولي أن المشاريع تستهدف مخيمات عين الحلوة، وضبية، والجليل، والبداوي، ومار الياس، وتجمعات: الداعوق، وسعيد غواش، والشبريحا، وسيروت، لافتا أن المشاريع تم تخصيصها حسب الاحتياج بناء على طلب اللجان الشعبية وسكان المخيمات .

وأضاف أن المشاريع شملت تطوير شبكات كهرباء حي الصفصاف وحي عمقا في مخيم عين الحلوة، وتأهيل وتعبيد الشارع الرئيسي بمنطقة سيروت الذي يربط بين مخيمي عين الحلوة والمية مية، وتجديد طلبمات الآبار وتكرير المياه في مخيم مار الياس، وتغيير ترانس كهربائي بقوة 400 ميغا واط يغطي الكهرباء لثلاثة أحياء في مخيم البداوي، علاوة على إضاءة شوارع وملاعب مخيم ضبية بالطاقة الشمسية، وإقامة مظلة عامة لمخيم الجليل متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى صيانة شبكات المياه ومضخات الآبار في تجمعات الداعوق، وسعيد غواش، والشبريحا.

وأكد أبو هولي أن المشاريع المعلن عنها تأتي في إطار الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين في المخيمات اللبنانية للتخفيف من معاناتهم وتأمين العيش الكريم، إلى حين عودتهم لديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194، لافتا إلى أن بعض المشاريع سيبدأ العمل في تنفيذها بعد الانتهاء من الدراسات الفنية بشأنها.

وأضاف: "لن نتخلى عن أهلنا اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان، وسنسخر كل إمكانات دائرة شؤون اللاجئين لمعالجة قضاياهم وحل المشاكل المتعلقة في قطاعي الكهرباء والمياه، خاصة في فصل الصيف، نظرا للضغط والأحمال الزائدة على الكهرباء والمياه التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إعطاب شبكات الكهرباء ومضخات المياه".

#لبنان #احمد ابو هولي

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