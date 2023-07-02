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تراجع مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال في الضفة وغزة خلال حزيران

الأحد 02 يوليو 2023 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال في الضفة وغزة خلال حزيران



رام الله/سما/

 أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال"، انخفاضاً في المؤشر الكلي لفلسطين، إلى 14.2 نقطة في حزيران، مقارنة مع 15.4 نقطة في أيار، جراء تراجعه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت سلطة النقد في بيان لها، اليوم الأحد، إن المؤشر الكلي في الضفة الغربية، انخفض من 19.4 نقطة في أيار إلى 18 نقطة في حزيران، متأثراً بانخفاض مؤشر الإنشاءات (من 5.6 إلى 4.9)، ومؤشر الزراعة (من 4 إلى 1.8). فيما ارتفع كل من مؤشر الصناعة (من 5.9 إلى 6.8)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.1 إلى 0.6)، واستقر مؤشر التجارة عند 2.8 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر النقل عند 0.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، إضافة إلى الارتفاع في حجم المخزون. وقد جاءت توقعاتهم سلبية إزاء مستويات الإنتاج للأشهر الثلاث القادمة.

وفي قطاع غزة، تراجع المؤشر الكلي إلى -5.5 نقطة في حزيران، مقارنة مع -5.2 نقطة في أيار، إذ انخفض كل من مؤشر الصناعة (من 2.0 إلى -1.4)، ومؤشر الزراعة (من 0 إلى -1.2)، ومؤشر الإنشاءات (من -2.9 إلى -3.6)، مقابل ارتفاع مؤشر التجارة (من –4.8 إلى -3.9)، إضافة إلى ارتفاع مؤشر النقل والتخزين (من -2.3 إلى 1.1)، وارتفع مؤشر الطاقة المتجددة (من 2.7 إلى 3.2)، فيما استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.2 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في قطاع غزة بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون، أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة قد كانت سلبية.

#مؤشر سلطة النقد

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