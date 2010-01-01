  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استثمار 568 مليون دولار في مشروع غاز "ليفياثان" الإسرائيلي

الأحد 02 يوليو 2023 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
استثمار 568 مليون دولار في مشروع غاز "ليفياثان" الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

أعلنت المجموعة المشغلة لحقل غاز "ليفياثان" اليوم الأحد، اعتزامها مد خط أنابيب بحري ثالث يربط الحقل بمنصته التشغيلية في إسرائيل لزيادة قدرته الإنتاجية.

وتشغل حقل غاز "ليفياثان" مجموعة شركات هي "نيوميد إنرجي"، و"شيفرون ميديترينيان ليمتد" (سي إم إل)، و"ريشيو إنرجيز".

وقالت المجموعة في بيان إنها اتخذت قرارا لمد خط أنابيب ثالث تحت البحر يربط الحقل بمنصته الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من الساحل الإسرائيلي.

وذكرت أن "الميزانية الإجمالية للمشروع تناهز 568 مليون دولار".

سيؤدي خط الأنابيب الجديد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل بشكل كبير، وفق البيان الذي توقع بدء أعمال استغلاله في النصف الثاني من عام 2025.

ومن المتوقع أن يرفع طاقة الانتاج من 12 مليار حاليا إلى 14 مليار متر مكعب سنويا.

واكتشف الحقل المتوسطي عام 2010 على بعد حوالي 130 كيلومترا غرب مدينة حيفا، ويحتوي على موارد قابلة للاستغلال تقدر بنحو 605 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق مجموعة الشركات الإسرائيلية الأميركية المشغلة.

و"ليفياثان" هو أكبر حقل للغاز الطبيعي في مياه إسرائيل التي تنتج أيضا الغاز من حقلي "تمار" و"كاريش" البحريين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد إنرجي" التي تمتلك حقوق استغلال أكثر من 45% من "ليفياثان"، يوسي أبو إن "توسيع الطاقة الإنتاجية... سيمكننا من توفير المزيد من الغاز الطبيعي للسوق المحلية والإقليمية وقريبا أيضا السوق العالمية".

بدأ استغلال الحقل عام 2019، ويتم تصدير انتاجه إلى الأردن ومصر، كما يزود السوق المحلية الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء فلسطين بفعل صاروخ سوري سقط في رهط

صحيفة: تبون طلب من السيسي السماح للجزائر بتوفير احتياجات قطاع غزة من النفط مجاناً

قناة عبرية: "إسرائيل" تبحث إنقاذ السلطة الفلسطينية من الإفلاس

بالأسماء: مذكرات إسرائيلية لمصادرة أموال 5 مسؤولين كبار من حماس في أوروبا

مصر: غرامة صادمة لجزار ذبح أضحية في أحدث مشروعات بالبلاد (صور)

تنويه هام من بلدية غزة بشأن السباحة في البحر غداً الأحد

"التربية التعليم" تكشف آخر المستجدات حول موعد نتائج الثانوية العامة 2023

الأخبار الرئيسية

الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقامة مستوطنة في الجليل.. حماس: تصعيد لسياسة التهويد

نتنياهو يحرض على إيران ويتباهى بقتل عدد كبير من الفلسطينيين منذ تشكيل حكومته..

السفير الأميركي لدى اسرائيل: التطبيع مع السعودية معقد وصعب وتدخل بايدن مطلوب

صاروخ SA-5

تعرّف على صاروخ SA-5 الذي أطلقته الدفاعات السورية الليلة

الإدارة الأميركية تحذر حكومة نتنياهو: الإعفاء من تأشيرة الدخول سيتأثر بالممارسات الإسرائيلية بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية