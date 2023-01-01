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الاحتلال يحكم على الصحفي محمد منى بالاعتقال الإداري 6 أشهر

الأحد 02 يوليو 2023 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم على الصحفي محمد منى بالاعتقال الإداري 6 أشهر



القدس المحتلة/سما/

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الأحد، حكما بالاعتقال الإداري ستة أشهر، على الزميل الصحافي محمد أنور منى (40 عاما) من بلدة زواتا قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بعد مداهمة منزله واعتقاله في الأسبوع الماضي.

وقالت زوجة الأسير سوسن أبو العلا، إن المحامي مازن أبو عون أبلغهم بصدور القرار بعد عرضه على محكمة الاحتلال، مشيرة إلى أن زوجها يقبع منذ اعتقاله في معسكر حوارة قرب نابلس.

ونددت مؤسسات صحافية، باعتقال قوات الاحتلال، الزميل الصحافي محمد أنور منى، بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وأعاد جيش الاحتلال، يوم الثلاثاء الماضي، اعتقال الزميل الصحفي محمد أنور منى، عقب دهم منزله في بلدة زواتا، غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

والزميل محمد منى أسير محرر أمضى قرابة الـ 7 سنوات في سجون الاحتلال، أغلبها في الاعتقال الإداري، وشارك عام 2014 في الإضراب المفتوح عن الطعام داخل السجون والذي استمر لـ 64 يوما.

وذكر نادي الأسير، أنه وباعتقال منى ارتفع عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 18.

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين الشلبي وعباهرة

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري بحق الأسيرين أوس الشلبي، وأحمد عباهرة من جنين.

وذكر ذوو الأسير الشلبي، أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق نجلهم لمدة 6 أشهر، بعد أن كان من المفترض أن يطلق سراحه اليوم.

وأوضحوا أن إدارة سجن "النقب" سلمت الأسير أوس قرار التمديد، دون مثوله أمام محكمة الاحتلال العسكرية، بذريعة "الملف السري".

كما جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير أحمد محمود عباهرة لمدة 6 أشهر، وذلك للمرة الثانية.

#الصحافي محمد منى

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