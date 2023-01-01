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3 أسرى إداريين يعلقون إضرابهم عن الطعام

الأحد 02 يوليو 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 أسرى إداريين يعلقون إضرابهم عن الطعام



رام الله/سما/

أكد نادي الأسير، اليوم الأحد، أن المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وهم: أنس شديد، ومحمود تلاحمة، وعبد الله عبيدو من الخليل قد علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.

وذكر نادي الأسير أن المعتقلين الثلاثة شرعوا بالإضراب عن الطعام في 18 حزيران/يونيو الماضي، حيث جرى نقلهم فور إعلانهم الإضراب إلى زنازين سجن "عوفر"، لافتا إلى أنه جرى نقلهم اليوم بعد تعليق الإضراب إلى أقسام الأسرى.

وتعرض الأسير شديد، للاعتقال ثلاث مرات سابقا بواقع ثلاث سنوات، وجميعها اعتقالات إدارية، خاض خلالها إضرابين عن الطعام.

أما عن حال الأسير تلاحمة، فهو محامٍ وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، علمًا أنه متزوج وأب لطفلين.

بينما المعتقل عبيدو هو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 5 سنوات ونصف، جلها رهن الاعتقال الإداري، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أيار 2023، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.

يشار إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وصل، وفق آخر المعطيات، إلى 1083 معتقلا بينهم 17 طفلاً، وثلاث أسيرات، منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاري.

وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سري، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني.

#الاضراب عن الطعام

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