ارزيقات: 57 حالة وفاة جراء حوادث سير منذ بداية العام

رام الله/سما/

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن 57 مواطناً لقوا مصرعهم، وأصيب 5818، بينهم 134 بجروح خطيرة، نتيجة حوادث السير التي وقعت في الضفة الغربية منذ بداية العام.

وأضاف ارزيقات في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن 8703 حوادث وقعت منذ بداية العام، كانت النسبة الأعلى منها في محافظة رام الله والبيرة بـ2159 حادثا، ثم محافظة نابلس بـ1515 حادثا، ثم في محافظة جنين بـ1030 حادثا.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات الأعلى كانت في محافظة الخليل، حيث سجلت 11 حالة وفاة حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي.

ولفت ارزيقات إلى أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي سُجلت وفاة 69 مواطناً، وإصابة 8568 آخرين في 8346 حادث سير.

وأكد أن أغلب الحوادث وقعت في الطرقات الخارجية من المحافظات، وأسباب الحوادث جاءت نتيجة للسرعة الزائدة أو التجاوز الخاطئ، أو لعدم ترك المسافة القانونية بين المركبة والأخرى، أو لعدم إجراء الصيانة الدورية للمركبات، أو لعدم الانتباه إلى المشاة على الطرقات، إضافة إلى استخدام الهاتف النقال خلال القيادة.

وناشد ارزيقات السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير، وشاخصات المرور، وقيادة المركبات وفق ظروف الطرق، مشدداً على ضرورة القيادة بالسرعة المناسبة، حتى يتمكن السائق من السيطرة على مركبته.

وفا

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