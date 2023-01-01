الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقامة مستوطنة في الجليل.. حماس: تصعيد لسياسة التهويد

القدس المحتلة/سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية رسميا، اليوم الاحد، على إقامة مستوطنة جديدة في الجليل بأراضي الـ48، ضمن مخططها لتكثيف المشاريع التهويدية والاستيطانية في الجليل والنقب.

وقال رئيس كتلة يهدوت هتوراة، وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غودكنوبف، عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، إنه سيتم توطين 500 عائلة يهودية في المستوطنة الجديدة "رمات أربيل".

وأشار إلى أن "هذه هي المستوطنة الرابعة التي تقام منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية"، متفاخرا بأن الحكومة تتجه نحو إقامة المزيد من المستوطنات.

وتعليقا على ذلك، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: "ان إعلان حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة يهودية في الجليل ، تصعيد لسياسة التهويد التي تستهدف كل الأرض الفلسطينية.

وأضاف في تصريح له:" حكومة الاحتلال التي يقودها مجموعة من المستوطنين المتطرفين تمارس حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وتعمل على استكمال مخططات التهجير الذي تستند عليه الفكرة الصهيونية.