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ارتفاع ملحوظ على شراء الفلسطينيين للعقارات في تركيا

الأحد 02 يوليو 2023 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع ملحوظ على شراء الفلسطينيين للعقارات في تركيا



وكالات / سما /

ارتفعت نسبة شراء الفلسطينيين للمساكن في تركيا خالل الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022 ،ليبلغ عددها 160مسكنا.

وبحسب بيانات هيئة اإلحصاء التركية، احتل الفلسطينيون المرتبة الـ 17في قائمة األجانب األكثر شراًء للمساكن في تركيا، متفوقين على دول مثل لبنان واليمن.

وفي قائمة األجانب األكثر شراء للمساكن في تركيا التي تضم 20 دولة، ظهرت 7 دول عربية، هي: العراق، الكويت، السعودية، مصر، فلسطين، لبنان، اليمن.

وأظهرت البيانات تراجع نسبة طلب األجانب على المساكن في تركيا بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار من العام الحالي 38 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وبلغ عدد المساكن التي اشتراها األجانب في تركيا خالل تلك الفترة 16 ألفا و779 شقة

وتصدر الروس قائمة األجانب األكثر شراء للمساكن في تركيا بواقع 5 آالف و723 شقة، بزيادة بلغت 4.44 بالمئة.

ويأتي اإليرانيون في المرتبة الثانية بواقع ألفين و324 مسكنا، ثم العراقيون، فيما جاء األوكرانيون بالمرتبة الرابعة بـ770 شق

#العقارات #تركيا #الفلسطينيين

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