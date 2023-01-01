الشرطة تكشف تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة اللواء أبو بكر

رام الله / سما /

كشف الناطق بإسم الشرطة لؤي ارزيقات، اليوم الأحد، عن سبب الحادث الأليم الذي أودى بحياة اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين جنوب مدينة نابلس.

وقال ارزيقات، في حديث إذاعي، إن المعلومات الأولية التي توصل إليها خبراء الحوادث، بخصوص الحادث الذي وقع أمس شمال شرق سلفيت، وأسفر عن 3 وفيات من بينهم اللواء قدري أبو بكر، تفيد بأن مركبة انحرفت عن مسارها ما أدى لاصطدامها بمركبة أخرى.

وأضاف: "الحادث تسبب بوفاة 3 مواطنين، وهم: زوج وزجته ورئيس هيئة الأسرى اللواء قدري أبو بكر، وأصيب 3 مواطنين آخرين بينهم طفل يبلغ من العمر 7 أشهر حالتهم مستقرة بعد نقلهم لمستشفيات نابلس ".

وبيّن أن حوادث السير ما زالت مرتفعة بسبب الاستهتار وعدم الاستماع إلى النصائح والإرشادات التي تقدمها الجهات المختصة من شرطة المرور والدفاع المدني وغيره من المؤسسات المعنية في هذا الجانب، قائلاً: "الاستهتار سيد الموقف خاصة في الطرقات الخارجية".

وشهدت الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2023، 52 حالة وفاة و5 آلاف إصابة في 8 آلاف حادث سير.