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أبو مرزوق يدعو لوقف تبعات إقامة جدار الفصل العنصري وتعويض شعبنا

الأحد 02 يوليو 2023 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى أبو مرزوق المجتمع الدولي بمناسبة مرور تسعة عشر عاما على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي وصف جدار الفصل (الإسرائيلي) بأنه غير قانوني، أن يخرجه إلى حيّز التنفيذ من خلال إلزام الاحتلال الصهيوني بهدم الجدار، ووقف تبعات إقامته، وتعويض شعبنا وممارسة مزيد من الضغوط على دول العالم لمنع الاحتلال من مواصلة ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال أبو مرزوق اليوم الأحد: "إن جدار الفصل العنصري وسيلة للتنغيص على أبناء شعبنا الفلسطيني فقط، واستنزافه، وسرقة أراضيه، ومصادرة موارده، والسيطرة على حقوله، ومنع العائلات الفلسطينية من التواصل الإنساني، بسبب تقسيمه للأراضي الفلسطينية المحتلة".

 وطالب الاحتلال الصهيوني بالامتثال للقانون الدولي الإنساني وعدم هدمه؛ وهي مناسبة مهمة لتعزيز هذا الرأي، والعمل على إعادة تفعيله، من خلال تذكير العالم بما أحدثه هذا الجدار من جرائم إنسانية ومخالفات سياسية وانتهاكات اقتصادية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الذين تضرروا أيما أضرار بسببه.

وشدد أبو مرزوق على أن إقامة الاحتلال الجدار العنصري لم يوفر له الأمن المفقود، ولم يحمه من ضربات المقاومة البطلة، التي اخترقت حصونه، ودكّت أركان أمنه، وكبّدته خسائر باهظة في صفوف المستوطنين والجنود.

#أبو مرزوق #جدار الفصل العنصري

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