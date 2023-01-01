السفير الأميركي لدى اسرائيل: التطبيع مع السعودية معقد وصعب وتدخل بايدن مطلوب

القدس المحتلة/ سما/

أكّد السفير الأميركي لدى اسرائيل، توم نايدس، أنّ التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية "معقد وصعب"، مشيراً إلى اعتقاده أنّ تدخلاً من الرئيس الأميركي، جو بايدن، "سيكون حاسماً في الأمر".

وتطرّق نايدس، في مقابلةٍ أجرتها معه "القناة الـ12" الإسرائيلية، إلى التوترات في العلاقة بين إسرائيلوالإدارة الأميركية، ورأى أنّ "إسرائيل يجب أن تقلق حين لا نهتم بها، لكنّنا نفعل ذلك كل يوم، نهتم بالأمن والتعديل القضائي والمستوطنات".

وعبّر عن قلقه المتكرر من أي إثارةٍ لموضوع انتهاك الحرم القدسي، مؤكّداً أنّ "هذا الأمر يمكن أن يفجر الشرق الأوسط".

وتناولت المقابلة الملف الإيراني، بحيث أوضح نايدس أنّ "الأحاديث والآراء بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن هذا الملف شفافة تماماً".

وكان وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أنتوني بلينكن، تحدّث، في مكالمةٍ هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، مؤكّداً صعوبة توسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل السعودية، مُعرباً عن أنّ "الأمر أصعب كثيراً بالنسبة إلى واشنطن، وربما حتى إنه مستحيل".

يُذكَر أنّ من المقرر أنّ يتنحى نايدس عن منصبه كسفيرٍ للولايات المتحدة لدى إسرائيل ، في 12 تموز/يوليو الجاري، وستعمل نائبة السفير الحالية، ستيفاني هاليت، رئيسةً موقتة لبعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية لدى إسرائيل.