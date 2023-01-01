  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السفير الأميركي لدى اسرائيل: التطبيع مع السعودية معقد وصعب وتدخل بايدن مطلوب

الأحد 02 يوليو 2023 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأميركي لدى اسرائيل: التطبيع مع السعودية معقد وصعب وتدخل بايدن مطلوب



القدس المحتلة/ سما/

أكّد السفير الأميركي لدى اسرائيل، توم نايدس، أنّ التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية "معقد وصعب"، مشيراً إلى اعتقاده أنّ تدخلاً من الرئيس الأميركي، جو بايدن، "سيكون حاسماً في الأمر".

وتطرّق نايدس، في مقابلةٍ أجرتها معه "القناة الـ12" الإسرائيلية، إلى التوترات في العلاقة بين إسرائيلوالإدارة الأميركية، ورأى أنّ "إسرائيل يجب أن تقلق حين لا نهتم بها، لكنّنا نفعل ذلك كل يوم، نهتم بالأمن والتعديل القضائي والمستوطنات".

وعبّر عن قلقه المتكرر من أي إثارةٍ لموضوع انتهاك الحرم القدسي، مؤكّداً أنّ "هذا الأمر يمكن أن يفجر الشرق الأوسط".

وتناولت المقابلة الملف الإيراني، بحيث أوضح نايدس أنّ "الأحاديث والآراء بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن هذا الملف شفافة تماماً".

وكان وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أنتوني بلينكن، تحدّث، في مكالمةٍ هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، مؤكّداً صعوبة توسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل السعودية، مُعرباً عن أنّ "الأمر أصعب كثيراً بالنسبة إلى واشنطن، وربما حتى إنه مستحيل".

يُذكَر أنّ من المقرر أنّ يتنحى نايدس عن منصبه كسفيرٍ للولايات المتحدة لدى إسرائيل ، في 12 تموز/يوليو الجاري، وستعمل نائبة السفير الحالية، ستيفاني هاليت، رئيسةً موقتة لبعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية لدى إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

وفاة اللواء قدري أبو بكر في حادث سير قضاء نابلس (صور وفيديو)

من هو اللواء قدري أبو بكر؟

قناة عبرية: "إسرائيل" تبحث إنقاذ السلطة الفلسطينية من الإفلاس

"حماس" تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح بالتقاط الصور

بالأسماء: مذكرات إسرائيلية لمصادرة أموال 5 مسؤولين كبار من حماس في أوروبا

حزب الله لـ"إسرائيل": " ما بدك حرب سكوت وتضبضب"

صحيفة تكشف : هذا ما طلبه الرئيس الجزائري تبون من مصر حول قطاع غزة ….

الأخبار الرئيسية

صاروخ SA-5

تعرّف على صاروخ SA-5 الذي أطلقته الدفاعات السورية الليلة

صحيفة تكشف : هذا ما طلبه الرئيس الجزائري تبون من مصر حول قطاع غزة ….

الإدارة الأميركية تحذر حكومة نتنياهو: الإعفاء من تأشيرة الدخول سيتأثر بالممارسات الإسرائيلية بالضفة

بالفيديو والصور: سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء فلسطين بفعل صاروخ سوري سقط في رهط

قناة عبرية: "إسرائيل" تبحث إنقاذ السلطة الفلسطينية من الإفلاس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية