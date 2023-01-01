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صحيفة تكشف : هذا ما طلبه الرئيس الجزائري تبون من مصر حول قطاع غزة ….

الأحد 02 يوليو 2023 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف : هذا ما طلبه الرئيس الجزائري تبون من مصر حول قطاع غزة ….



وكالات - سما-

ذكرت صحيفة رأي اليوم، مساء أمس السبت، أن مسؤولين مصريين ترددوا من الإجابة على طلب تقدمت بها الحكومة الجزائرية مؤخرا بخصوص دعم وإسناد قطاع غزة بالمحروقات مجانا.

 وبحسب مصادر مطلعة على ذمة الصحفية، فإن الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون ينتظر قبول نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مقترحات لفتح المجال أمام الجزائر لتمرير مساعدات نفطية حصرا لأهالي قطاع غزة. 

وتضمن اقتراح تبون ان تتكفل الجزائر بتغطية كل احتياجات قطاع غزة من النفط والمحروقات وعلى نفقة الخزينة الجزائرية. 

وأبلغت مصادر جزائرية بمتابعة لها بأنها تتأمل ان تجيب الحكومة المصرية مباشرة على المقترح أو تبلغ الجزائر بالأسباب التي تحول تحقيق ذلك الاقتراح خصوصا وانه تضمن تغطية كافة التكاليف وبدون ان تتكلف الحكومة المصرية أي كلفة. 

واقترح الرئيس تبون تدبير وتحويل كل كميات المحروقات التي يحتاجها القطاع لتشغيل القطاعات الحيوية وعلى نفقة الحكومة الجزائرية أسوة بالمساعدات التي تقدمها الحكومة القطرية.

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صحيفة: تبون طلب من السيسي السماح للجزائر بتوفير احتياجات قطاع غزة من النفط مجاناً

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