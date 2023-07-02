كتيبة جنين: مجاهدونا وشهداء الأقصى أسقطوا طائرة مسيرة للاحتلال في جنين وسيطروا عليها

جنين/سما/

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين إن مجاهديها ومقاتلي كتائب شهداء الأقصى تمكنوا من اسقاط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" بعد استهدافها فجر اليوم الأحد في سماء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

نص البلاغ العسكري كاملا :

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة جنين

كتيبة جنين تسقط طائرة مسيّرة صهيونية وتسيطر عليها.

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكنت سرايا القدس - كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى فجر اليوم من استهداف طائرة صهيونية مسيّرة بصليات من الرصاص وإسقاطها والسيطرة عليها.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

الأحد 2/7/2023