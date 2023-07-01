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صور: سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء فلسطين بفعل صاروخ سوري سقط جنوب فلسطين المحتلة

الأحد 02 يوليو 2023 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء فلسطين بفعل صاروخ سوري سقط جنوب فلسطين المحتلة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية ومحلية، مساء اليوم، بسماع دوي انفجار ضخم هز جميع أنحاء فلسطين.

وذكرت مصادر عبرية أنه تم رصد اطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية نحو طائرات الاحتلال وانفجر في الجو، وتسبب بدوي انفجار ضخم سمع بكل أنحاء فلسطين.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم سماع دوي الانفجار في مناطق متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعلنت وسائل إعلام سورية عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية  لعدد من الصواريخ المعادية بريف حمص الشمالي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "ان الأصوات التي تسمع في أجواء ريف طرطوس ناجمة عن تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي في حمص."

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل لأجزاء من الصاروخ المضاد الذي أطلق من سوريا باتجاه طائرات الاحتلال، سقط في مدينة رهط المحتلة جنوب فلسطين

#سماغ دوي انفجار

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